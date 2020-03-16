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Son dakika: 'da trafiğe koronavirüs etkisi! Yoğunluk yüzde 47 olarak ölçüldü

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 30 azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 19:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 19:18
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İstanbul'da trafiğe koronavirüs etkisi

Türkiye'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 30 azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı.



YÜZDE 70'TEN YÜZDE 47'YE DÜŞTÜ
Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü.

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