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: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma

haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece geçici veya öğrenci olarak ilgili ülkelerde bulunanların bugün yerel saatle 17.00'ye kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

  • Güncel
  • 16.03.2020 14:56
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
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Dışişlerinden korona uyarısı

Kıran, "Hatırlatma!" notuyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yerel saatle 17.00'ye kadar, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelmek için sadece kısa süreliğine geçici veya öğrenci olarak bu ülkelerde bulunan vatandaşlarımız başvurabilecek, bu vatandaşlarımız dönüşlerinde karantinaya alınacak." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Valisi Ali Yerlikaya'nın, Avrupa'dan gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmasına yönelik İstanbul'da alınan tedbirlere ilişkin mesajını da paylaştı.

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