Tüm dünyayı saran Koronavirüs sebebiyle mahkemeler büyük ölçüde duruşmaları ertelerken Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 'idari izin' konulu yazısında yer alan izinlerin Başsavcılar, Komisyon Başkanları, Komisyon Üyeleri ve Başsavcı Vekilleri'ni kapsamadığını açıkladı. HSK Genel Kurul kararına göre, Başsavcılar, Başsavcı Vekilleri ve Komisyon Başkanları işlerinin başında bulunacak.





HSK'dan tüm adli birimlere gönderilen yazıda şu satırlara yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 'idari izin' konulu yazısıyla,

Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları, Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretim çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması,

Hususkarının Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğünün belirtilmesi üzerine, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu 16 Mart 2020 tarihine toplanarak,

Söz konusu idari izinlerin,

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarıi Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcıları Başsavcılar ve Başsavcı Vekilleri Komisyon Başkanları Müstakil Komisyon üyeleri

Hariç olmak üzere, bu kapsamdaki tüm ilgililere kullandırılması gerektiği yönünde karar almıştır.

Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."



SABAH