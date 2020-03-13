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: İngiliz ajan 'in ünde gizemli siluetin sahibi aranıyor

haberi... Emniyeti'nin 2019 faaliyet raporunda 11 Kasım sabahı 'ndaki ofisinin sokağında cesedi bulunan İngiliz eski istihbarat subayı Mesurier'in üyle ilgili detaylar paylaşıldı. Raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 11:08
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 11:13
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Gizemli siluetin sahibi aranıyor
'in düşme anına ait görüntünün ilk kez yayımlandığı raporda, olaydan 7 saniye önce sokakta silueti görülen şüpheli biri olduğu ve bu şahsın arandığı belirtildi. Akşam'ın haberine göre bölgede olaydan 1 gün önce de elektrik kesintisi yaşandığı ve 10 saat sürdüğü, bu nedenle güvenlik kameralarının sıfırlanarak 2012 tarihiyle kayıt aldığı saptandı. Ofisteki bazı haritalarla ilgili olarak raporda şu ifade yer aldı: "Mühürlenen evde 'düşmanlarımızın hayalini yansıtan' Türkiye haritaları ve casusluk konulu kitaplar da bulunmaktadır."

ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz eski istihbarat subayı Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen olduğuna karar verildi.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.

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