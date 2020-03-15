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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... " bölgesine taciz atışı yapan 2, bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 /'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

  • Güncel
  • 15.03.2020 11:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 15.03.2020 11:36
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MSB duyurdu: Sızma girişimindeki terörist...

(MSB), bölgesine taciz atışı yapan 2, bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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