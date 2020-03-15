Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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