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'de şoke eden olay! belirtisi görülen kızını kaçırdı!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde görülen ve giderek dünyayı esir alan yeni tip ölümcül ’ye de sıçradı. ’dan 12 gün önce ’ye dönen ailenin 5 yaşındaki kızları ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede koronavirüs şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilmek istendi. Kızının koronavirüs şüphesiyle başka hastaneye sevk edileceğini duyan baba kızını kaçırdı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, otomobili durdurup küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.

  • Güncel
  • 15.03.2020 13:44
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 13:48
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Koronavirüs belirtisi görülen kızını kaçırdı!

'dan 12 gün önce 'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü.

Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, corona virüs şüphesi ile gözetim altında tutulması i Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.

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