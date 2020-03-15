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Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

  • Güncel
  • 15.03.2020 11:21
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 12:03
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Yunanistan'da Koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü 'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e ulaştığı, vaka sayısının ise 200'ü geçtiği aktarıldı.

Öte yandan Yunanistan'da hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ve çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

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