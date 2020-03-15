Son dakika haberleri... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi

Dünyanın adeta başka bir gündem maddesine boşluk bırakmayacak şekilde önünde duran Koronavirüs kabusunda her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Koronavirüs ile ilgili bir son dakika kararı da İran'dan geldi. Ölü sayısının en çok olduğu ülkelerden olan İran'da seçimler ertelendi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kedhudayi, "Koronavirüsle mücadele dikkate alınarak 11. dönem 2. tur milletvekili seçimleri 11 Eylül'e ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

İşte Koronavirüs son dakika kararı ve ayrıntılar;

Ülke genelinde 11 seçim bölgesinde tekrarlanacak seçimlerin 17 Nisan 2020 günü yapılması bekleniyordu.

İYLAM'DA PASAJLAR KAPATILDI

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, İylam eyaletinde Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıkladı.

MECLİS ÜYESİ DE YAKALANDI

Öte yandan, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani'nin de Kovid-19'a yakalandığı ilan edildi. Bathai'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bathai'de koronavirüs tespit edilmiştir. Hastanede tedavi altındadır." ifadelerine yer verildi. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 12 bini aşarken, can kaybı 611'e yükseldi.