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Son dakika: 'da yeni koronavirüs önlemi: Kum'daki cami ve türbeler kapatıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgınıyla ilgili pek çok ülkeden haberler gelmeye devam ediyor. Virüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Haber merkezlerine düşen son dakika haberine göre  basını koronavirüs gerekçesiyle Kumdaki Hz. Masume ve Cemkeran camisi başta olmak üzere tüm türbelerin 'nın talimatıyla kapatıldığını bildirdi. İran'da türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut edem İranlıların görüntüsü yı sallamıştı.

  • Güncel
  • 14.03.2020 19:58
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.03.2020 19:58
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İran'da türbe yalama da fayda etmedi
basını koronavirüs gerekçesiyle Kumdaki Hz. Masume ve Cemkeran camisi başta olmak üzere tüm türbelerin 'nın talimatıyla kapatıldığını bildirdi.

Ölümlerin büyük bölümü, virüsün ortaya çıktığı Çin'de olsa da İran'dan gelen görüntüler halkın virüs hakkında bilgi sahibi olmadığını gözler önüne seriyor.



TÜRBELERİN DEMİRLERİNİ YALADILAR
Türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut edem İranlıların görüntüsü yı salladı.

Dünyayı sarsan görüntüleri Masih Alinejed kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Kapıları öpen bir çocuğun ve "İnsanları virüs bahanesiyle korkutmayın" diyen bir adamın görüntüsünü paylaşan gazetecinin paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

İRAN'DA YENİ TİP KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 611'E YÜKSELDİ
İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu kapsamdan toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

4 BİN 339 KİŞİ İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ
Cihanpur, şimdiye kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 4 bin 339 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.



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