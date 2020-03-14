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Son dakika: Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı seferlerinde aksama

Son dakika haberine göre Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

  • Güncel
  • 14.03.2020 19:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.03.2020 19:18
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İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.

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