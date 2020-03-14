Corona virüs Türkiye'de kaç kişide var sorusu gündemde yer alıyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bugüne kadar İtalya, İran gibi birçok ülkede görülen koronavirüsünün son olarak Türkiye'de de görüldüğü açıklandı. Türkiye'de ilk Corona virüs hastasının görülmesinin ardından, gözler koronavirüs vakalarının hangi ilde olduğuna çevrildi. İşte dünya geneli Corona virüs haritası

CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.