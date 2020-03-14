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Son dakika: 'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre, 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilirken, vaka sayısının 93'e yükseldiği açıklandı. Bakanlık daha önce virüs nedeniyle ülkede 2 ölümün gerçekleştiği, vaka sayısının da 80'e yükseldiği açıklamasında bulunmuştu.

  • Güncel
  • 14.03.2020 20:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.03.2020 20:08
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Mısır'da flaş koronavirüs kararı

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilirken, vaka sayısının 93'e yükseldiği açıklandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugünden itibaren iki hafta boyunca tüm okullarda eğitime ara verilmesi talimatı verdi.

Bu adımın koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

MISIR'DA VAKA SAYISI 93'E YÜKSELDİ
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle virüsün bulaştığı kişi sayısının 93'e yükseldiği, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.

Bakanlık daha önce virüs nedeniyle ülkede 2 ölümün gerçekleştiği, vaka sayısının da 80'e yükseldiği açıklamasında bulunmuştu.

Mısır hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında geniş katılımlı tüm etkinliklerin ikinci duyuruya kadar iptal edilmesi yönünde karar almıştı.

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