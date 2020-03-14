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Son dakika: Bakanlık açıkladı: ve , 'nı karşılıklı olarak kapatacak

Son dakika haberine göre, ve , yarından itibaren ’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak. ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 18:16
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 18:20
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Bakanlık açıkladı: Karşılıklı olarak kapatılacak
ve , yarından itibaren 'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak.

Sarp/Sarpi Sınır Kapısı'nda, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek

Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi sınır kapılarında yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek

Türkiye ve Gürcistan, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale , Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00' den itibaren geçerli olacak.Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak. Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur



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