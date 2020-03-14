Koronavirüse (Covid-19) karşı Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de sıkça kullanılan kolonyaya; ABD'de ise taharet musluklu tuvaletlere olan ilgi artıyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken birçok ülkede oluşan panik havası süpermarketlerde özellikle de temizlik ve hijyen raflarında etkisini gösterdi. Birçok ülkede temizlik ürünlerinde fiyat artışı dikkat çekti. Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de sıkça kullanılan kolonyaya; ABD'de ise taharet musluklu tuvaletlere olan ilgi artıyor.

TAHARET MUSLUKLU KLOZET SATIŞLARI ARTTI

Euronews Türkçe'nin haberine göre; ABD merkezli Brondell şirketi farklı modellerde klozet üreten bir firma. Şirketin taharet musluklu klozet satışlarında son günlerde sert bir yükseliş göze çarptı. Business Insider'a konuşan şirketin sözcüsü Daniel Lalley, Amazon'da her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını, günlük ise ortalama bin satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

GENİŞ BİR KİTLE ORTAYA ÇIKTI

Şirketin Başkanı Steven Scheer da "Bazı ülkelerde görülen tuvalet kağıdı savaşından sonra tuvalette su ile temizlenmeyi teşvik eden ve faydalarını anlatan geniş bir kitle ortaya çıktı" dedi.

Sadece Brondell şirketi değil taharet musluklu klozet üreten diğer firmalarında satışlarında artış olduğu gözlendi. Siteye konuşan Hygiene for Health şirketi yöneticilerinden biri de taharet musluklu satışlarında yüzde 50 artış olduğunu söyledi. Şirketin GoBidet 2003C modeli klozeti Amazon'da 146 dolara satılıyor.