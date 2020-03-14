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Son dakika: Van Valiliği: sınırında 7 nin cesedi bulundu

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi, Sınırında jandarma ve ekipleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede; 1 kilometrelik alanda Afganistan, ve Suriye uyruklu oldukları değerlendirilen 7 ceset bulunmuştur. Cesetler kesin ölüm tespiti için Van kurumuna sevk edildi" denildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 10:10
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 10:28
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İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu

Çaldıran ilçesinin sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmenin cesedini buldu. Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Kurumu'na gönderildi.

Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyşe ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan kaçak göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.

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