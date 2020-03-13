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Son dakika: 'daki liderler zirvesine koronavirüs önlemi

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'ın 'da Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.

  • Güncel
  • 13.03.2020 21:41
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 21:58
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Liderler zirvesine koronavirüs önlemi

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'ın 'da Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.

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