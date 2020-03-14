Af yasası uzun süredir gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Bu kapsamda af yasası hakkındaki açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce kişi ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeleri bilmek istiyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte ikinci yargı paketi ve ceza indiriminde son durum...

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.