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: Bilim Kurulu'ndan kritik zirve

haberine göre Türkiye'de vakasının ikiye yükselmesinin ardından saat 10.30'da toplandı.

  • Güncel
  • 13.03.2020 10:25
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 10:43
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'nca Bilim Kurulu'nun saat 10.30'da toplanacağı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nun planlandığı gibi saat 10.30'da toplanacağı belirtildi. Toplantı sonrası yapılması planlanan basın açıklamasının saatinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İKİNCİ VAKA DA DUYURULDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını bildirdi. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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