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Son dakika: Siyasete arası! kongrelerini erteledi

Son dakika haberine göre, 'nin, hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip le mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi. AK Parti'den yapılan açıklamada, 'Haftasonu yapılması planan kongreler ikinci bir tarihe kadar ertelendi' ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 20:46
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 20:51
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Siyasete koronavirüs arası

'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip le mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, nın yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

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