Haberler Galeri Yaşam Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından milyonlarca vatandaş hastalıkla ilgili araştırma yaparken, hangi hastanelerin konuyla ilgili yetkili olduğunu da merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamayla vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Peki koronavirüs olduğundan şüphelenen vatandaşlarda belirtilere rastlanırsa hangi hastanelere başvurmaları gerekiyor? Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi kimlere ve nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Türkiye çapında koronavirüs şüphelilerinin başvurabileceği 25 hastane...

13.03.2020 12:02 - Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





