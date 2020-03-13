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Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından milyonlarca vatandaş hastalıkla ilgili araştırma yaparken, hangi hastanelerin konuyla ilgili yetkili olduğunu da merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamayla vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Peki koronavirüs olduğundan şüphelenen vatandaşlarda belirtilere rastlanırsa hangi hastanelere başvurmaları gerekiyor? Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi kimlere ve nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Türkiye çapında koronavirüs şüphelilerinin başvurabileceği 25 hastane...

13.03.2020 12:02 - Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02
Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

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Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Dünya genelinde 4 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılma kararı verildi.

Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

TEDAVİSİ ÖZEL HASTANELERDE YAPILAMIYOR
Yeni tip koronavirüs'ün teşhis ve tedavisi özel hastanelerde yapılamıyor ve pandemi ilan edilen koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa nereye başvuracaklar?

Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?

HANGİ HASTANELERE BAŞVURULABİLİR?
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri açıkladı.

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