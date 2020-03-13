Son dakika: Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır?
Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından milyonlarca vatandaş hastalıkla ilgili araştırma yaparken, hangi hastanelerin konuyla ilgili yetkili olduğunu da merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamayla vaka sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. Peki koronavirüs olduğundan şüphelenen vatandaşlarda belirtilere rastlanırsa hangi hastanelere başvurmaları gerekiyor? Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Koronavirüs testi kimlere ve nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Türkiye çapında koronavirüs şüphelilerinin başvurabileceği 25 hastane...
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Dünya genelinde 4 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılma kararı verildi.