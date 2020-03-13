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Muhalefetten e desteği! Teşekkür ettiler

in le başarılı mücadeledesine muhalefetten de destek geldi. ve , hükümetin önlemlerinden dolayı çalışanları ile Bakan Koca'ya teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , hükümete destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

  • Güncel
  • 13.03.2020 21:53
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 21:55
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Muhalefetten hükümete 'koronavirüs' desteği

in le başarılı mücadeledesine muhalefetten de destek geldi.

TEŞEKKÜR ETTİLER
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ise ve Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede başarılı bir performans gösterdiğini vurguladı. Paçacı aynı zamanda, "Konunun hassasiyetine uygun çalışmalar yürütmüş, yürütmeye devam etmektedir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILMASIN
Paçacı, vatandaşlardan paniğe kapılmamasını isteyerek "Hükümetin, vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda iktidar, muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.

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