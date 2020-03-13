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Başkanı Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: ilan ediyoruz

Son dakika haberine göre, Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal " ilan etti.

  • Güncel
  • 13.03.2020 22:35
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 22:39
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Son dakika haberine göre, Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal " ilan etti.

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