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İçişleri Bakanlığından 81 ile 'koronavirüs' genelgesi! 9 ülkeden yurda giriş yasaklandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderildi. Genelgeye göre , İspanya, Fransa'nın da içinde bulunduğu 9 ülkeden yurda giriş yasaklandı.

  • Güncel
  • 13.03.2020 23:46
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 23:50
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9 ülkeden yurda giriş yasaklandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, yarın saat 08.00'den itibaren , İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu. Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.

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