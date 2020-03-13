İçişleri Bakanlığından 81 ile 'koronavirüs' genelgesi! 9 ülkeden yurda giriş yasaklandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından 81 ile 'koronavirüs' genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, yarın saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu. Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.

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