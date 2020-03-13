Uçuş yasağı olan ülkeler hangileri sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı olan ülkeleri açıkladı.

UÇUŞ YASAĞI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı.