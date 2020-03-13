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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 19:00
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    • 13.03.2020 19:10
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    Uçuşlar iptal mi? hangileri? Koronavirüs nedeniyle ?

    Uçuş yasağı ülkeler hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle 9 ülkeye uçuşlar durdurulacağı belirtildi. Vatandaşlar bu kapsamda "Uçuş yasağı ülkeler hangileri?" sorusuna yanıt arıyor.

    Uçuş yasağı olan ülkeler hangileri?

    Uçuş yasağı olan ülkeler hangileri sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı olan ülkeleri açıkladı.

    UÇUŞ YASAĞI OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?

    Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak.

    CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vakasınının 5'e yükseldiğini açıkladı.

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