Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 17 Nisan'a kadar uçuşların durdurulduğu Avrupa'daki 9 ülkeye gitmek için bileti bulunan yolculara ücretsiz iade ve parkur/tarih değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 17 Nisan'a kadar durdurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan THY olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili satış ofislerimizden ulaşılabilir." bilgisi verildi.