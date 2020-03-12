Geçtiğimiz Aralık ayında İstek Vakfı'nda okuyan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalı türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Okul yönetimi konuyu örtbas etmek için kamera görüntülerini ortadan kaldırmış konunun basına yansımasının üzerine HSK harekete geçmişti.

Konuyla ilgili yarın görülecek dava öncesinde KADEM'den flaş bir açıklama geldi. Kadem yaptığı basın açıklamasında konunun takipçisi olduklarını tekrar hatırlatarak "KADEM, mağdur ve ailesinin adalet arayışında failin en ağır cezayı alması ve kamu oyunu süreçle ilgili bilgilendirmek için ailenin yanında yer alacak ve dava sürecini sonuna dek takip edecektir" ifadelerini kullandı.

KADEM'den yapılan açıklamada şöyle:

"Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 13 Mart 2020 Cuma günü 09.30'da gerçekleşecek İstek Vakfı Davası'nı takip etmek ve dava öncesi saat 09.00'da kamuoyu açıklaması yapmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi önünde olacaktır.

2017 yılında İstanbul Kartal'da, Kartal Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla İstek Vakfı'na dava açılmıştır.

Dava sürecinde; mağdur ve ailesi, 7 Aralık 2017 tarihinde Bimer üzerinden suç duyurusunda bulunmuştur. 11 Aralık 2017 tarihinde de Savcılığa giderek şikayetçi olmuştur. İsnad edilen istismar fiiline ilişkin Adli tıpta kontrolü yapılarak beyanları alınan çocuk; yaşadığı süreci, kendisinden yaşı gereği bilmesi beklenmeyen ve hayal edemeyeceği detaylarla üç kez farklı pedagoglara çelişkisiz bir şekilde anlatmıştır. Olayın gerçekleştiği döneme ait görüntüler ise kurum yetkilileri tarafından ilgili makamlar ile paylaşılmamıştır. Yargılama boyunca görüntü kayıtlarının neden bulunamadığı üzerinde durulsa da bu konuda bir sonuç alınamamıştır.

KADEM, mağdur ve ailesinin adalet arayışında failin en ağır cezayı alması ve kamu oyunu süreçle ilgili bilgilendirmek için ailenin yanında yer alacak ve dava sürecini sonuna dek takip edecektir."

NE OLMUŞTU?

İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açılan davada görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u isyan ettirmişti. Müşteki ailenin avukatı Betül Altınsoy Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntülerin mevcut olduğunu ancak olayın gerçekleştiği tarihte yani Ekim 2017'deki görüntülerin silindiğini veya gizlendiğini belirtmişti. Altınsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerin mahkemece istenmemesine itiraz ederek "Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değildir! Bu davanın avukatı olarak önümüze örülen duvara karşı sizden mahkemenin sormadığı soruyu sormanızı ve sesimizi duyurmanızı istiyorum" demişti.