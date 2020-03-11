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Son dakika: Koronavirüsün ilacı bulundu mu? canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Corona Virüs ilk kez toplandı. Toplantıya , Kültür ve ve da katıldı. , gazetecilerin koronavirüs için geliştirilmiş bir ilaç var mı sorusunu yanıtladı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 17:54
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
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Koronavirüsün ilacı bulundu mu? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından Koronavirüs ilk kez toplandı. Toplantıya , Kültür ve ve da katıldı. Saat 13:30'da başlayan toplantı saat 17:00 sıralarında bitti, üç Bakan ortak basın toplantısı düzenledi.



VİRÜSÜN İLACI BULUNDU MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamaların ardından gazetecilerin "Virüsün ilacı bulundu mu?" sorusunu yanıtladı. , "Daha geliştirilmiş, şu an somut herhangi bir ilaç, herhangi bir aşı söz konusu değil" dedi.

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