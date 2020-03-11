Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Saat 13:30'da başlayan toplantı saat 17:00 sıralarında bitti, üç Bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
VİRÜSÜN İLACI BULUNDU MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamaların ardından gazetecilerin "Virüsün ilacı bulundu mu?" sorusunu yanıtladı. Bakan Koca, "Daha geliştirilmiş, şu an somut herhangi bir ilaç, herhangi bir aşı söz konusu değil" dedi.
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