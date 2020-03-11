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Son dakika: "koronavirüs" gündemiyle toplandı

Son dakika haberi! () Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı "koronavirüs" toplantısı yapılıyor.

  • Güncel
  • 11.03.2020 19:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 19:18
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YÖK koronavirüs gündemiyle toplandı

() Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katıldığı "koronavirüs" toplantısı yapılıyor.

Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülüyor.


Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Yabancı öğrenciler yurt dışı öyküsü olanlar gündemde

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.

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