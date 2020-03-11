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Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Son dakika haberi... Bu gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından virüse karşı önlemler de hızlandırıldı. Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'deydi. Erdoğan'ın Meclis'te bulunduğu anlarda yakınındaki olağan dışı hareketlilik dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.

11.03.2020 13:58 - Son Güncelleme: 11.03.2020 14:05
Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı.

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