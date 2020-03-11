Haberler Galeri Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Son dakika: Başkan Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı önlem

Son dakika haberi... Bu gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından virüse karşı önlemler de hızlandırıldı. Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'deydi. Erdoğan'ın Meclis'te bulunduğu anlarda yakınındaki olağan dışı hareketlilik dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.

11.03.2020 13:58 - Son Güncelleme: 11.03.2020 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





