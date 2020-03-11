Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında film gibi bir olay yaşandı. Almanya'da doğup İngiltere'de yaşamını sürdüren Bigrit Allprot (51), hiç görmediği annesini bulmak için İstanbul'a geldi.
Annesinin Sevinç Atış olduğunu söyleyen Bigrit, "Ailemi tanımak istiyorum" diyerek yardım istedi. Canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki erkek kardeşinin olduğunu öğrendi. Annesi Sevinç Hanım ve kardeşi Serdal Bey'le bir araya geldi.
Anne Atış, "Ben bir kız çocuğum olduğunu bilmiyordum. Bana doğum yaptıktan sonra hastanede öldüğünü söylediler. Almanca bilmediğim için inandım. Şimdi ise çok şaşkınım, çok mutluyum. Ama bundan sonra ayrılmayacağımıza söz veriyorum" diyerek kızıyla hasret giderdi.
Annesinin Sevinç Atış olduğunu söyleyen Bigrit, "Ailemi tanımak istiyorum" diyerek yardım istedi. Canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki erkek kardeşinin olduğunu öğrendi. Annesi Sevinç Hanım ve kardeşi Serdal Bey'le bir araya geldi.
Anne Atış, "Ben bir kız çocuğum olduğunu bilmiyordum. Bana doğum yaptıktan sonra hastanede öldüğünü söylediler. Almanca bilmediğim için inandım. Şimdi ise çok şaşkınım, çok mutluyum. Ama bundan sonra ayrılmayacağımıza söz veriyorum" diyerek kızıyla hasret giderdi.
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