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Hiç göremediği annesine 51 yıl sonra 'da kavuştu

Atv'deki ile programında film gibi bir olay yaşandı. 'da doğup 'de yaşamını sürdüren (51), hiç görmediği annesini bulmak için 'a geldi. Annesinin Sevinç Atış olduğunu söyleyen Bigrit, "Ailemi tanımak istiyorum" diyerek yardım istedi. Canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki olduğunu öğrendi. ve kardeşi 'le bir araya geldi.

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Atv'deki ile programında film gibi bir olay yaşandı. 'da doğup 'de yaşamını sürdüren (51), hiç görmediği annesini bulmak için 'a geldi.



Annesinin Sevinç Atış olduğunu söyleyen Bigrit, "Ailemi tanımak istiyorum" diyerek yardım istedi. Canlı yayında yarım asırdır görmediği annesinin ve iki olduğunu öğrendi. ve kardeşi 'le bir araya geldi.




Anne Atış, "Ben bir kız çocuğum olduğunu bilmiyordum. Bana doğum yaptıktan sonra hastanede öldüğünü söylediler. Almanca bilmediğim için inandım. Şimdi ise çok şaşkınım, çok mutluyum. Ama bundan sonra ayrılmayacağımıza söz veriyorum" diyerek kızıyla hasret giderdi.



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