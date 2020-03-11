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'da flaş operasyonu! kullanıcılarının da bulunduğu 11 kişi yakalandı

haberi... 'daki soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 10:29
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 10:43
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Ankara'daki flaş FETÖ operasyonu!
Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye üye olma ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun'a aykırılık suçları yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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