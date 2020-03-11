İşte Halit Yerebakan'ın Koronavirüs ile ilgili yazısı:

Coronavirüs, önce adını ve hemen ardından ışık hızıyla tüm dünyaya yayıldığını duyurdu. Özellikle ortaya çıktığı Çin'i hazırlıksız yakaladı. Aylar içinde binlerce kişi hayatını kaybetti. 'Bize de virüs gelmesin, aman dikkat edelim korona var, maskesiz dışarı çıkmayalım' gibi endişeleri bir kenara bırakın. Evet, çok hızlı yayıldığı ve 'yeni' bir virüs olduğu için korkutucu gelebilir. Paniğe gerek yok, alabileceğiniz bazı önlemler yeni koronavirüsten korunmanızı sağlayabilir.

DAMLACIKLAR YAYILIR

Nasıl bulaşır?

Hastalık kişiden kişiye yayılıyor. 2 metreden daha yakınınızda bulunan enfekte biri hapşırık ya da öksürük yoluyla virüsü size bulaştırabilir. Virüsün size geçmesi için kişinin yüzünüze karşı hapşırmasına da gerek yok. Hapşırık ve öksürük yoluyla havaya virüs dolu damlacıklar yayılır ve bu damlacıklar ağız, burun ya da gözlere inebilir.



Hasta olmayan biri virüsü yayabilir mi?

Hep bir kişinin hastayken başkalarına hastalık bulaştırdığını düşünürüz. Gerçek şu ki, bir kişi belirgin bir şekilde hasta olmasa da virüsü yayabilir. Özellikle yeni koronovirüs için bunu söylemek mümkün çünkü bu virüs kuluçka döneminde de yayılabiliyor.



Enfekte yüzeylere dokunarak virüs kapabilir miyiz?

Koronovirüsün sadece havada uçuşan virüs dolu damlacıklarla yayıldığını söylemek pek doğru olmaz. Üzerinde virüs bulunan herhangi bir yüzeye dokunup ardından ağız, burun veya gözlere dokunmak virüsün bulaşmasına neden olabilir.

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