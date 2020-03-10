Son dakika: Fransa'da koronavirüs önlemi: 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak
Son dakika haberine göre, Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak. Daha önce Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da 15 Nisan'a kadar 450 spor etkinliğinin iptal edildiğini açıklamıştı.
Güncel
10.03.2020 18:03
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Son Güncelleme: 10.03.2020 18:06
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Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
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