Yarın okullar tatil mi? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?

Okullar tatil olacak mı? Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? sorusu gündeme oturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Hastalığa karşı her an hazırlıklı olmamız gerektiğini belirten Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca; okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Koca; okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz."

KKTC'DE OKULLAR TATİL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

AVRUPA'DA TEDBİRLER ARTTI

İspanya'da ölü sayısı 35'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 1500'ü geçti. En fazla vakanın görüldüğü Madrid ve Rioja özerk yönetimleri ile Bask bölgesindeki Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 156'ya çıktığı Danimarka da Kuzey İtalya, İran ve Avusturya'nın bazı şehirlerinden uçakların ülkeye inişini yasakladı. Başbakan Mette Frederiksen, kendi vatandaşlarına da "kırmızı bölgelere" seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht ise tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının, zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istedi.

Belçika'da vaka sayısı 267'ye yükselirken, Dışişleri Bakanlığı İtalya'ya zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesi önerisinde bulundu.

Malta'daki vaka sayısı 4'e çıkarken, Başbakan Robert Abela, İtalya ile tüm uçak ve feribot seferlerini durdurduklarını açıkladı.

Romanya da önlemler kapsamında İtalya uçuşlarını durdurma kararı alırken, trenlerle ülkeye gelecek yolcuların da karantina altında tutulacağı duyuruldu.

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 3'e, toplam vaka sayısı ise 476'ya çıktı.