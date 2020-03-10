İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği Denizli ve Osmaniye ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımları:
Teşekkürler Denizli #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/79Ukfr8GZB— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 10, 2020
Teşekkürler Uşak #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/ufddyvE8bb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 10, 2020
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