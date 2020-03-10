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'tan ve 'a teşekkür mesajı

, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında dün ve 'ta iş dünyası ile bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a her iki ilde de ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

  • Güncel
  • 10.03.2020 13:07
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:07
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Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı

İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği ve ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan , yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımları:








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