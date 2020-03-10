Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli ve Uşak'ta iş dünyasıyla buluşmasında müjdeler verdi. Tekstil sektörüne güzel bir haber vereceğini belirten Albayrak, "Ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya kadar, imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF artı yüzde 1.5'lik değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz, 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız" diye konuştu. Bakan Albayrak, bir de yatırım finansmanı imkanı sağlayacakları müjdesi verdi.
Bakan Albayrak konuşmalarında şu mesajları verdi:
● ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK: Son açıklanan ekonomik veriler Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor. Enflasyondaki kararlı duruş, bu yıl için yüzde 8.5'lik hedefi de çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. .
● BÜYÜME ARTACAK: Ocak çok iyi geldi, Şubat rakamları gayet iyi. Son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın.
● TAKSİTLERE YERLİ-YABANCI AYARI: İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotivde taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?
● VERGİ AFFI YOK: Vergi affı geleceğine yönelik iddialar doğru değil. Amaç ne? Baktılar Ocak, Şubat vergi rakamları iyi geliyor, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama yalan... Ben buradan tekzip ediyorum.
● VİRÜS ÖNLEMİ ALINDI: Küresel ekonomi Coronavirüs nedeniyle belirsizliğe doğru ilerliyor ancak Türkiye'de en üst ciddiyette konuya yaklaşıldı ve önlemler alındı.
YÜKSEK BÜYÜMEYE ŞAŞIRMAYIN
Bakan Albayrak konuşmalarında şu mesajları verdi:
● ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK: Son açıklanan ekonomik veriler Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor. Enflasyondaki kararlı duruş, bu yıl için yüzde 8.5'lik hedefi de çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. .
● BÜYÜME ARTACAK: Ocak çok iyi geldi, Şubat rakamları gayet iyi. Son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın.
● TAKSİTLERE YERLİ-YABANCI AYARI: İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotivde taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?
● VERGİ AFFI YOK: Vergi affı geleceğine yönelik iddialar doğru değil. Amaç ne? Baktılar Ocak, Şubat vergi rakamları iyi geliyor, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama yalan... Ben buradan tekzip ediyorum.
● VİRÜS ÖNLEMİ ALINDI: Küresel ekonomi Coronavirüs nedeniyle belirsizliğe doğru ilerliyor ancak Türkiye'de en üst ciddiyette konuya yaklaşıldı ve önlemler alındı.
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