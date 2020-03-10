ve'ta işdünyasıyla buluşmasındamüjdeler verdi. Tekstilsektörüne güzel bir habervereceğini belirten Albayrak,"Ham madde üretimindenperakende ticarete kadartüm tekstil ve hazır giyimfaaliyetlerini kapsayangenel bir paket hazırladık.olarak ikiye ayırdık. İşletmebaşlığında da hem imalathem de ticarette 100 milyonliraya kadar, imalat tarafında60 aya kadar vadeli sabityüzde 9 veya TLREF artıyüzde 1.5'lik değişkenfaizli iki seçenekli birpaket açıklıyoruz. Ticarettarafında ise36 ayakadar sabit yüzde 10 ya daTLREF artı yüzde 2'lik faizseçenekleriyle birincipaketimizi devreyealacağız" diyekonuştu.BakanAlbayrak, birde yatırımfinansmanıimkanısağlayacaklarımüjdesiverdi.

Albayrak konuşmalarında şu mesajları verdi:Son açıklanan ekonomik veriler Türkiye 'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösteriyor. Enflasyondaki kararlı duruş, bu yıl içinde çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. .: Ocak çok iyi geldi, Şubat rakamları gayet iyi. Son çeyrekgörürseniz şaşırmayın.İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotivde taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?Vergi affı geleceğine yönelik iddialar doğru değil. Amaç ne? Baktılar Ocak, Şubat vergi rakamları iyi geliyor, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekteye uğratırız?Ben buradan tekzip ediyorum.Küresel ekonomi Coronavirüs nedeniyle belirsizliğe doğru ilerliyor ancak Türkiye'de en üst ciddiyette konuya yaklaşıldı ve önlemler alındı.