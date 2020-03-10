Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklama mahkum ile mahkum yakınlarını sevindirdi.Af yasası son durum... İkinci yargı paketi, af yasası ve ceza indirimi uzun bir süredir yüz binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda son gelişmeleri öğrenmek isteyen yüz binlerce mahkum yakını konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, hangi suçlara af gelecek? Ceza indirimi ve ikinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte yasa hakkında son gelişmeler...

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