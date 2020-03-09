Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile buluşuyor...
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz. Türkiye küçülecek diyorlardı. Son 1 yılda yaşanan tüm gelişmelere rağmen 2019 yılının son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık.
KORONAVİRÜS TEDBİRİMİZİ ERKENDEN ALDIK
PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı. Dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.
Vergi affı geliyor yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.
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