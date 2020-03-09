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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 12:42
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    • 09.03.2020 12:51
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    'tan flaş büyüme açıklaması

    haberi... , Denizli'de iş dümnyası ile bir araya geldi. "Türkiye için değişim başlıyor" programında önemli açıklamalarda bulunan Albayrak, "2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık" dedi.

    Bakan Albayrak'tan flaş büyüme açıklaması

    'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile buluşuyor...

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
    2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz. Türkiye küçülecek diyorlardı. Son 1 yılda yaşanan tüm gelişmelere rağmen 2019 yılının son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık.

    KORONAVİRÜS TEDBİRİMİZİ ERKENDEN ALDIK

    PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı. Dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.

    Vergi affı geliyor yalan iyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

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