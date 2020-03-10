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9 ay sonra ilk defa meclis toplantısına katılmadı! 'de 'nin eli zayıflıyor mu?

Göreve geldiği günden bu yanan skandal kararları ile gündemden düşmeyen ’li Başkanı ’nun bu sefer aldığı karar kendi partililerini bile kızdırdı. İBB yönetimini kazandığı günden bu yana her ay iki gün toplanan meclisi kendisi yöneten İmamoğlu, 9 ayın ardından ilk kez bir toplantıya katılmadı. Meclis’te çoğunluğu olan kürsüde de üstünlüğü elde etmiş oldu. İmamoğlu’nun bu kararına en çok CHP’li isimler tepki gösterdi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 09:15
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:18
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9 ay sonra ilk! İBB'de CHP'nin eli zayıflıyor mu?

Yönetimi aldığı günden bu yana işçi kıyımı, zamlar ve tatilleriyle gündemi meşgul eden 'li Başkanı , 9 ayın ardından ilk kez belediye meclisini yönetmedi.

Göreve geldiği ilk zamanlarda ayda iki kez toplanan meclisin iki toplantısını da kendisi yöneten İmamoğlu, daha sonra sadece açılış günü olan pazartesi günleri kürsüye çıkmaya başlamıştı. Ancak 9 ay sonra ilk defa dün yapılan meclis toplantısını yönetmedi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DURUMDAN RAHATSIZ
Bu durumda mecliste üstünlüğü bulunan kürsüde de üstünlüğü sağlamış oldu. Duruma en çok CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meclisten arayan bir partili, "Oldu mu ya!" diye sorduktan sonra, "Başkanının kürsüyü 'terk'i CHP'ye yakışmadı. Böyle bir çıkışı bekliyordu ki kürsüye çıkmadı. CHP Grup Başkanvekili'ne yapılan hakaretin cevabı bu mu olmaydı? Parti, genel merkez ve savunulamadı" ifadelerini kullandı.

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