Yönetimi aldığı günden bu yana işçi kıyımı, zamlar ve tatilleriyle gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ayın ardından ilk kez belediye meclisini yönetmedi.

Göreve geldiği ilk zamanlarda ayda iki kez toplanan meclisin iki toplantısını da kendisi yöneten İmamoğlu, daha sonra sadece açılış günü olan pazartesi günleri kürsüye çıkmaya başlamıştı. Ancak 9 ay sonra ilk defa dün yapılan meclis toplantısını yönetmedi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DURUMDAN RAHATSIZ

Bu durumda mecliste üstünlüğü bulunan AK Parti kürsüde de üstünlüğü sağlamış oldu. Duruma en çok CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Meclisten arayan bir partili, "Oldu mu ya!" diye sorduktan sonra, "Başkanının kürsüyü 'terk'i CHP'ye yakışmadı. Böyle bir çıkışı bekliyordu ki kürsüye çıkmadı. CHP Grup Başkanvekili'ne yapılan hakaretin cevabı bu mu olmaydı? Parti, genel merkez ve Kılıçdaroğlu savunulamadı" ifadelerini kullandı.