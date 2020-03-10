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ve 'ten Kandil'e operasyon! 5 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

: ve koordinesinde kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.

  • Güncel
  • 10.03.2020 08:59
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:18
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TSK ve MİT'ten Kandil'e operasyon!

'ın kuzeyindeki Kandil'de, ve koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının () Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

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