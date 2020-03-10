ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme" suçlarından ise beraat talep edildi.
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