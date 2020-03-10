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ABD Başkansolosluğu çalışanı 'un casusluk davasında flaş gelişme

Son dakika haberi... ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi ’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 11:35
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 11:38
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FETÖ'den tutuklu bulunan Metin Topuz'la ilgili flaş karar

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi 'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme" suçlarından ise beraat talep edildi.

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