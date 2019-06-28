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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:24

: Casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan hakkında flaş karar

haberine göre casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi 'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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