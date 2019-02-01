Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.02.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 13:59

Son dakika... Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

FETÖ soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

FETÖ soruşturmasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

Ayrıntılar birazdan...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar