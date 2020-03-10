Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB ile gerçekleşen zirve hakkında soruları yanıtlıyor,

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanları,

''Malumunuz, Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada sadece göç meselesi değil, AB sürecimizde güzel bir şekilde değerlendirildi. Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor. Michael ise Türkiye ile iyi bir diyalog olmadığı için sorunların yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB'nin hangi sözlerini tutmadığını söyledi. Bize mülteciler konusunda fon yardımı 3 artı 3 idi. Şu anda birinci 3 milyar dolar bile ödenmedi. Bunun nedeni ise hep bürokrasi. Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözleri tutmadığını açık.





''AB'NİN TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR''

Bu 18 Mart mutabakatının içerisinde yüksek diyalog vardı. AB ise bunun tam tersine diyalogu durdurdu. Sizin ise bize mecburiyetiniz var bu gibi komik kararlar almayın. Dün akşam görüşme önemliydi. Öncelikle ilişkileri geliştirmek için de oldukça önemliydi. Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik. Ama adımların atılması lazım. Bu adımlar, AB'nin Türkiye'te dürüst davranması lazım. AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. AB'ye yalvarır bir pozisyona düşmedik, düşmeyiz de.





''TÜRKİYE'Yİ OYALAMA DEVRİ BİTMİŞTİR''

Bize gelmesin yeter anlayışı olmaz. Bize, bizim sınırlarımıza gelmesin hep dediler. Ama bu göçmenlerin Suriye'ye dönmesi 18 Mart mutakabatında yer almasına rağmen de destek vermeyeceğiz dedik İdlib'de bu kadar insan sınıra dayanmış. Ama onlar biz bu parayı nereye göndereceğiz, nereden nasıl diyorlar devamlı. Biz para peşinde değiliz. İlkeli bir tutum sergiliyoruz. 2016'nın şartları ile, göçmenlerin ihtiyaçları da değişiyor. Dolayısıyla yeni şartlar çerçevesinde ne yapmamız lazım şeklinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Biz yapıcı bir çalışmaya hazırız. Artık Türkiye'yi oyalama dönemi tamamen bitmiştir.

Brüksel'de gerçekleşen zirvede, siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün kararı verildi. 2016'da İdlib yoktu mesela. Terörle mücadeledeki samimiyetsizlikleri nasıl ortadan kaldıracağız, bugünün şartlarında neler yapabilir diyerek bir görüşme gerçekleştirdik.





''YENİ AB YÖNETİMİ, YÜKÜMÜZÜN FARKINDA''

Göçmeler sınıra dayanınca işin ciddiyetini kavradılar. 9 yıldır biz Türkiye'de bu yükü çekiyoruz. Göçmen gelmeyince bir şey demiyorlar. Rakamları paylaşınca ise sadece teşekkür ediyorlar. Bu desteğin verilmemesinin tek sebebi ise hissetmemeleriydi. Yeni AB yönetimi ise Türkiye'nin yükünün farkında.

AB süreci tek taraflıbir süreç değil. İki taraflı adım atmamız gerekiyor.