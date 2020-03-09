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Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı: Bir ilk olacak!

Son dakika haberleri... , "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.

  • Güncel
  • 09.03.2020 11:06
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
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