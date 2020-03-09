Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı: Bir ilk olacak!

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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