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Son dakika: 'ta 'a yönelik operasyonda 2 askeri hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, , ’ın kuzeyinde dağlık bölgelerde 'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, operasyonun Erbil ve Musul vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.

  • Güncel
  • 09.03.2020 23:47
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 23:47
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Irakt'ta 2 ABD askeri hayatını kaybetti

, 'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde 'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Orta Irak'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede DEAŞ teröristlerine ait bir üsse operasyon düzenleyen Irak Güvenlik Güçlerine destek görevinde bulunan iki Amerikan askeri düşman ateşiyle öldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun Erbil ve Musul vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.



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