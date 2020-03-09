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durdurulamıyor! 'da 2 kişi hayatını kaybetti

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken 'da iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. , bu sabah, Almanya’da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 20:04
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 22:55
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Koronavirüs o ülkede de can aldı!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam eden ölümcül virüs nedeniyle 'da iki kişi yaşamını yitirdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberde, Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı.

1112 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLANMIŞTI
Öte yandan Brandenburg eyaletindeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

, bu sabah, Almanya'da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

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