Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam eden ölümcül virüs nedeniyle Almanya'da iki kişi yaşamını yitirdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberde, Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı.

1112 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan Brandenburg eyaletindeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü, bu sabah, Almanya'da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.