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Son dakika: açıkladı: 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi! , bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelere yer verildi.

  • Güncel
  • 08.03.2020 19:19
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 19:33
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Bakanlık açıkladı: 5 terörist daha teslim oldu

, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 55'E YÜKSELDİ
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükselmiştir." denildi.

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