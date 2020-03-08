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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Silivri'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan , Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Erdoğan, Silivri'de önemli açıklamalarda bulundu.

  • Güncel
  • 08.03.2020 19:50
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 19:56
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan , Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti.

Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Buradan arabanıza bindiğinizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İzmir'e kadar gidebilirsiniz. Biz yol medeniyettir dedik, su medeniyettir dedik. Bunları adım adım gerçekleştiriyoruz.

Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız.

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