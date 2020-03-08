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'in FETÖ taktiği işe yaramadı! Resmi belgede sahtecilikten soruşturma başlatıldı

’nın; üretenlere resmi belgede sahtecilik soruşturması başlattığı öğrenildi. 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin; şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan yazarı hakkında hem “tutuklama”, hem de “serbest bırakma” kararının verildiğine yönelik haberler tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. İstanbul 5. ’nin Murat Ağırel hakkında tutuklamaya yönelik karar metni 10 sayfadan oluşuyor. Mahkemenin 10 sayfalık kararında; Murat Ağırel’in serbest bırakılmasına yönelik hiçbir kelime yer almıyor.

  • Güncel
  • 09.03.2020 00:34
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 00:37
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Murat Ağırel'in FETÖ taktiği işe yaramadı!

'nın; hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararı verildiğine yönelik üretip yayınlayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlattığı öğrenildi.

5. Sulh Ceza Hakimliği'nin; şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında tutuklanan yazarı Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararının verildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

MURAT AĞIREL HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI 10 SAYFADAN OLUŞUYOR
İstanbul 5. 'nin Murat Ağırel hakkında tutuklamaya yönelik karar metni 10 sayfadan oluşuyor. Mahkemenin 10 sayfalık kararında; Murat Ağırel'in serbest bırakılmasına yönelik hiçbir kelime yer almıyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN; SAHTE BELGE ÜRETEN VE YAYAN KİŞİLERE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI BAŞLATTIĞI ÖĞRENİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Murat Ağırel hakkında hem "tutuklama", hem de "serbest bırakma" kararı verildiğine yönelik sahte belge üretip yayınlayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturması başlattığı öğrenildi.



MURAT AĞIREL'İN AVUKATLARI TUTUKLAMA KARARINA İMZA ATMAKTAN KAÇINDI
Öte yandan; Murat Ağırel'in avukatları Gizay Dulkadir, Zehra Aylin Özgür Kırmızıoğlu ve Onur Cingil'in İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına imza atmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı tutanakta; şüpheli Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilerek, "Tutuklama kararı UYAP sisteminde onaylandıktan sonra şüpheli ve şüpheli müdaafine tevhimle bildirildiği, uygulama gereği şüpheli ve şüpheli müdaafilerinin imzadan imtina ettikleri, şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olmakla tutuklama müzekkerelerinin de onaylandığı anlaşılmakta iş bu tutanak düzenlenmesi hasıl olmuştur" denildi.

İŞTE MURAT AĞIREL'İN SAVUNMASI VE MAHKEMENİN KARAR METNİ:


















KENAN KIRAN / SABAH

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